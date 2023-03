Usa: “Washington Post”, DeSantis conferma corsa per Casa Bianca durante incontri privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha confermato in una serie di “incontri e conversazioni private” di essere intenzionato a correre per la Casa Bianca nel 2024. Lo hanno riferito alcune fonti anonime al “Washington Post”, in vista di due tour che DeSantis ha in programma tra oggi e domani in Iowa e in Nevada. Gli alleati e lo staff del governatore della Florida, secondo le fonti, ritengono che un annuncio ufficiale della candidatura non arriverà prima di maggio, ma che in più occasioni DeSantis avrebbe descritto “dettagliatamente” i suoi piani per la corsa alla presidenza Usa, il prossimo anno. La notizia arriva lo stesso giorno in cui è stato istituito un comitato di azione politica che si ritiene servirà da veicolo per il finanziamento della campagna elettorale del governatore, denominato Never Back Down (“Mai arrendersi”). (Was)