Roma: Michetelli (Pd), solidarietà a Boccia

- "Piena solidarietà al Senatore Francesco Boccia per le minacce recapitategli al Nazareno. Dopo le offese lanciate all'indirizzo della Segretaria Elly Schlein, proseguono gli attacchi, in particolare contro gli interpreti del nuovo corso del Partito democratico". Lo dichiara in una nota Cristina Michetelli, consigliera capitolina e membro dell'Assemblea nazionale del Pd. "Con il voto delle primarie, i nostri elettori ci hanno chiesto un cambiamento di passo netto e radicale e non arretreremo - aggiunge Michetelli -. Con forza sosterremo la nuova direzione che la Segretaria e tutti gli organismi dirigenti, che verranno completati a breve, costruiranno, per un partito che sia più vicino agli ultimi, che difenda i diritti dei lavoratori e che sia in prima linea contro le disuguaglianze. Sono certa che tutta la comunità del Partito democratico sapra' essere un' unica grande squadra che non si lascera' intimidire" conclude", conclude. (Com)