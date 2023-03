Migranti: Cdm a Cutro, Meloni annuncia pene più severe "contro trafficanti di morte” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo ci sia una strumentalità nel tentativo di dimostrare che l’Italia non ha fatto qualcosa che poteva fare per salvare i migranti e questo – ha sottolineato – non è un bel messaggio che mandiamo fuori dall’Italia. Non abbiamo potuto fare di più di quanto fatto e abbiamo visto una tragedia”. Meloni ha chiarito che “la segnalazione di Frontex è di polizia, non di salvataggio. Segnala che c’è una barca che sta arrivando in Italia ma non ti avverte che c’è un problema legato alla navigazione, tanto è vero che l’aereo di Frontex si allontana”. “Ci si dovrebbe interrogare – ha rimarcato il presidente del Consiglio – sul perché Frontex aspetta e segnala la presenza dell’imbarcazione solo dopo tre giorni, quando arriva in prossimità delle acque italiane e dopo aver attraversato acque di altre nazioni. Non lo so ed è una domanda che mi sono fatta. Ogni volta che possiamo intervenire con i salvataggi in mare quello che potevamo fare lo abbiamo sempre fatto”. In apertura di conferenza stampa, il presidente del Consiglio ha spiegato il motivo per cui il Cdm si è tenuto a Cutro: “Abbiamo voluto dare un segnale simbolico e concreto dopo la tragedia. E’ la prima volta che un Cdm si svolge nel luogo di una tragedia e la presenza dell’intero Consiglio vuole ribadire quanto il governo sia concentrato sul dossier migratorio”, ha aggiunto. “Esprimiamo in modo compatto il nostro cordoglio per le vittime di queste tragedie e per il dolore dei loro cari. Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza alle popolazioni che in questi anni sono state più colpite dal tema migratorio”. (segue) (Rin)