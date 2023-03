Migranti: Cdm a Cutro, Meloni annuncia pene più severe "contro trafficanti di morte” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema fondamentale per affrontare il fenomeno del traffico di esseri umani è “la stabilità dei Paesi da dove partono i migranti che scappano da situazioni drammatiche”, ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il ministro ha ricordato di aver affrontato il problema durante le sue visite in Egitto e Turchia, Paesi che hanno ampia influenza sulla Libia. “La situazione in Tunisia ci preoccupa”, ha aggiunto Tajani, ricordando l’impegno dell’Italia con il Fondo monetario internazionale (Fmi) profuso anche durante la recente missione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Emirati Arabi Uniti, per fare in modo che vengano concessi i finanziamenti necessari al Paese nordafricani per uscire dalla crisi. “Le norme che abbiamo proposto prevedono la semplificazione delle procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro”, ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Veniamo incontro alle esigenze delle aziende e dei richiedenti”. Con il decreto migranti, ha aggiunto, “potenziamo i centri di permanenza per i rimpatri attraverso un meccanismo di semplificazione per la pianificazione e la realizzazione di questi centri”. “Le mie competenze” sul tema dei migranti “sono molto limitate, a dispetto di ciò che diceva qualcuno”, ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. “Quello approvato dal Consiglio dei ministri è un decreto pragmatico, di buon senso e votato all’unanimità”. Salvini è tornato sulle polemiche riguardo i ritardi sui salvataggi: “Conto si chiuda quella squallida parentesi di pessima politica che ha portato sull’agone della polemica anche un corpo glorioso fatto di persone che rischiano la vita per salvare altre vite, ovvero la Guardia costiera”. Prima dell’inizio del Consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio ha partecipato all’inaugurazione nel comune di Cutro di una targa dedicata alle vittime del naufragio. Nella targa, scoperta dal premier, si legge una frase di Papa Francesco: "I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti". Più in basso un'altra scritta: "L'Italia onora la memoria delle vittime del naufragio del 26 febbraio 2023 e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il Governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di essere umani, per tutelare la dignità delle persone e per salvare le vite umane. Cutro 9 marzo 2023". (Rin)