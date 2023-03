Usa: sanzioni contro compagnie cinesi che forniscono componenti aerospaziali all’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni nei confronti di cinque compagnie e un individuo cinesi per il loro ruolo nella vendita e nella spedizione di migliaia di componenti aerospaziali all’Iran. Si tratta, riferisce una nota del Dipartimento del Tesoro, delle compagnie Koto Machinery, Raven, Guilin Alpha, S&C Trade e il suo dipendente Yun Xia Yuan, e della compagnia Caspro. "L'Iran è direttamente implicato nelle vittime civili ucraine derivanti dall'uso da parte della Russia di veicoli aerei senza equipaggio (Uav) iraniani in Ucraina", ha affermato il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian Nelson. "Gli Stati Uniti continueranno a colpire le reti globali di approvvigionamento iraniane che forniscono alla Russia Uav mortali da utilizzare nella sua guerra illegale in Ucraina". (Was)