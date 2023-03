Turismo: Ospitalità italiana nel mondo, oltre 2.250 imprese hanno ottenuto marchio a sostegno servizio e prodotti italiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 il progetto di Unioncamere si è esteso all’ambito crocieristico con Gelato, la gelateria della Nave Sky princess della compagnia Princess cruises, costruita a Fincantieri. Le navi con gelaterie certificate da Ospitalità Italiana sono oggi tre e portano il buon nome della qualità italiana in ogni angolo del mondo, utilizzando macchinari e prodotti alimentari italiani per la produzione di gelato artigianale. “Sono convinto che il Marchio Ospitalità Italiana possa sostenere i nostri operatori all’estero a veicolare l’unicità e l’autenticità del made in Italy, a dispetto degli innumerevoli tentativi di imitazione dei nostri prodotti e della nostra tradizione, rafforzando contestualmente l’export dei nostri prodotti, anche di nicchia”, h affermato Roberto Di Vincenzo, Presidente di Isnart. “Un sentito ringraziamento – ha aggiunto – va all’incessante supporto della rete delle Camere di commercio italiane all’estero per il sostegno offerto non solo alle imprese italiane all’estero, ma anche ai consumatori di tutto il mondo, aiutandoli a riconoscere e apprezzare la vera cucina italiana”. (Com)