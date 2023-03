Imprese: Leonardo, ricavi 2022 pari a oltre 14 miliardi, positivi Elicotteri e Elettronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Ricavi 2022 di Leonardo presentano un incremento superiore al 4 per cento, in particolare con un continuo andamento positivo degli Elicotteri e di Elettronica per la Difesa e Sicurezza che, nel 2022, compensano la flessione dei Velivoli, oltre al minor apporto derivante dalla cessione della controllata Global Enterprise Solutions. Nello specifico, i ricavi pari a 14.713 milioni di euro mostrano un trend positivo con crescita del 4,1 per cento rispetto al 2021. (Com)