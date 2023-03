© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Armando Trovajoli. Una leggenda in musica". Sala Laudato Si' in Campidoglio (ore 11:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'anteprima della mostra "Armando Trovajoli. Una leggenda in musica" presso il Museo di Roma in Trastevere. Piazza di S. Egidio 1/B (ore 18)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli interviene al convegno tra Ordine notai e Banca d'Italia sul tema dell'educazione finanziaria delle donne. Via Nazionale, 190 (ore 10)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Armando Trovajoli. Una leggenda in musica". Sala Laudato Si' in Campidoglio (ore 11:30)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa all'anteprima della mostra "Armando Trovajoli. Una leggenda in musica" presso il Museo di Roma in Trastevere. Piazza di S. Egidio 1/B (ore 18) (Rer)