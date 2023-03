Imprese: Leonardo, Ebita in aumento del circa 14 per cento per Elettronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ebita di Leonardo nel 2022 mostra un incremento a doppia cifra trainato dall'Elettronica per la Difesa e Sicurezza, con particolare apporto della componente Europea, portando il Ros al di sopra dell'8 per cento. L'Ebita si attesta pari a 1.218 milioni di euro, registra una crescita del 13,9 per cento rispetto al dato Restated del 2021. Il positivo andamento rispetto all'anno precedente è dovuto al fatto che, a differenza del 2021, l'Ebita dell'esercizio include costi ricorrenti sugli oneri legati all'emergenza Covid.(Com)