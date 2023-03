Usa: Repubblicani criticano manovra di bilancio, "livello insostenibile di spesa e debito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani hanno duramente criticato la manovra di bilancio da 6.900 miliardi di dollari per l’anno fiscale del 2024, annunciata oggi dalla Casa Bianca. Secondo quanto riferisce il “New York Times” i Repubblicani di Camera e Senato parlano di un livello insostenibile di spesa e debito. "Il nuovo budget contiene i più alti livelli di tasse, spese e deficit nella storia americana", ha affermato Jodey Arrington, Repubblicano del Texas e nuovo presidente della Commissione per il bilancio della Camera. Al Senato, il senatore Charles Grassley, della Commissione per il bilancio, ha definito il progetto di spesa di Biden "una proposta poco seria”. La proposta di bilancio di Biden “porta dritti alla rovina fiscale", ha affermato. (Was)