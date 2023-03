Veneto: Safilo Group Spa approva bilancio consolidato per esercizio 2022 e obiettivi a medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio d'amministrazione di Safilo Group Spa ha approvato oggi il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso a fine 2022 e gli obiettivi economici e finanziari a medio termine. "La vigorosa ripresa della top line registrata in questi ultimi due anni ci ha visto chiudere il 2022 con un business in progressione del 4,2 per cento a cambi costanti rispetto al 2021 e del 12 per cento rispetto al 2019. La performance delle vendite è risultata ancora più forte se osservata sotto la lente del business organico, pari a una crescita del 7,7 per cento rispetto all'anno precedente e a un ben quasi +22 per cento rispetto all'anno pre-pandemia", ha spiegato Angelo Trocchia, Amministratore delegato di Safilo. "Nel 2022 i nostri ricavi si sono attestati a 1.076,7 milioni di euro. Nell'anno, il margine industriale lordo è aumentato in maniera significativa, raggiungendo il 55,5 per cento delle vendite dal 51,7 per cento del 2021 e 50,8 per cento del 2019. Tutto questo – ha proseguito - ci ha consentito di portare a termine, due anni prima del previsto, l'intero programma di riduzione costi di 45 milioni di euro. Nel 2022 abbiamo quindi raggiunto un Ebitda adjusted di 101,2 milioni di euro, in crescita del 24,2 per cento rispetto al 2021 e di circa il 56 per cento rispetto al 2019, recuperando un margine sulle vendite del 9,4 per cento. La performance operativa del Gruppo è migliorata. Abbiamo infine chiuso l'anno con un utile netto adjusted di 58,3 milioni di euro". "Pensando ora al futuro – ha poi concluso l'amministratore delegato - mentre manteniamo un doveroso approccio di prudenza sull'anno in corso, sarà fondamentale continuare ad avere un business bilanciato, puntando su un portafoglio di proprietà che, entro il 2027, vada oltre il 50 per cento dei nostri ricavi e che influenzi in maniera incisiva lo sviluppo del nostro mix per area geografica e canale distributivo". (Rev)