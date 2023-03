Imprese: Leonardo, netto positivo a 932 milioni per cessioni business Drs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato netto del 2022 di Leonardo, pari a 932 milioni di euro, beneficia della plusvalenza realizzata con riferimento alle cessioni dei business di Leonardo Drs (Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts). La performance finanziaria ha registrato un flusso di cassa (Focf) con un incremento del 158 per cento. L'Indebitamento netto di Gruppo presenta una riduzione del 3,4 per cento rispetto al 2021, e si attesta a 3 miliardi di euro. Riduzione dell'Indebitamento e rafforzamento del core business attraverso l'acquisto della partecipazione del 25,1 per cento nella società tedesca Hensoldt, il cui utile pro-quota è rilevato nell'Ebita consolidato del 2022, ed il consolidamento della società israeliana Rada nella controllata Leonardo Drs.(Com)