Migranti: Foti (Fd’I), finalmente lotta seria a trafficanti esseri umani

- Il Consiglio dei ministri riunito a Cutro “ha varato delle norme che, finalmente, dopo molti anni, combattono in maniera seria ed efficace i trafficanti di esseri umani, inasprendo le pene, e scoraggiano l'immigrazione clandestina. Il ripristino dei decreti flussi è l'altro pilastro dei provvedimenti assunti oggi dal governo". Lo ha detto il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia Tommaso Foti. "Il presidente Meloni, sin dal suo insediamento - ha proseguito –, ha considerato prioritaria la lotta al traffico di essere umani, non come intento persecutorio nei confronti di chi rischia la vita in mare, ma per governare un fenomeno che può avere conseguenze tragiche, come dimostra quello che è successo a Cutro”. “Il lavoro del presidente Meloni e dell'intero governo è a 360 gradi. Al nuovo pacchetto di norme è stata affiancata un'operazione di sensibilizzazione delle istituzioni dell'Unione europea che comincia a dare i suoi frutti. Insomma, mai un governo aveva affrontato questo dossier con tanta cura e attenzione. Lo avevamo promesso agli italiani – ha concluso Foti – e stiamo mantenendo la parola data". (Rin)