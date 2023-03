Pnrr: incontro Comuni-Confindustria, stringere alleanza per sfruttare opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per l’Italia l’attuazione del Pnrr è il banco di prova per dimostrare la propria credibilità in Europa” ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell’incontro. “Certamente alcune modifiche sono necessarie perché rispetto a quando è stato varato il Piano, il mondo è cambiato. Tuttavia, gli interventi non dovranno intaccare il processo di riforma ma agire sul versante degli investimenti”, ha proseguito. “In questo senso – ha chiarito – il contributo degli attori sociali è determinante mentre ne stiamo osservando un sempre minore coinvolgimento”. “Ora quindi – ha aggiunto – auspichiamo che la nuova Cabina di Regia conservi e anzi rafforzi in modo sostanziale il contributo delle parti sociali e degli enti locali perché la collaborazione tra il sistema pubblico e quello privato è fondamentale per la realizzazione del Piano”. “L’incontro di oggi con Anci va proprio in questa direzione perché si tratta di un metodo di lavoro e di condivisione che andrebbe applicato sempre e a maggior ragione sul Pnrr, che rappresenta un’agenda per il futuro”, ha concluso. (Com)