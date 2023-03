© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite questa sera in una sparatoria in una chiesa ad Amburgo, in Germania. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” non è ancora noto se a sparare sia stata una o più persone. Per il momento non è noto il numero delle vittime. (Geb)