- Almeno sei persone sono morte questa sera in una sparatoria in una chiesa ad Amburgo, in Germania. Lo riferisce l’emittente “Ntv”. Secodno quanto riporta il "Morgenpost" ci sarebbero almeno sette feriti gravi e 17 feriti in modo lieve. Gli assalitori sarebbero al momento in fuga. La sparatoria è avvenuta in una chiesa dei Testimoni di Geova nel distretto di Groß Borstel, nel nord della città.(Geb)