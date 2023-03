Cultura: mostre e libri, fine settimana ricco di eventi a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa occasione si esibiranno la JuniOrchestra Kids, Teen e Young che, sotto la guida di Simone Genuini, eseguiranno musiche di Bartók, Verdi, Ginastera, Bizet, Čajkovskij e Schifrin, di cui risuonerà la colonna sonora del film "Mission impossible". Nel centenario della nascita di Franco Zeffirelli, il Teatro dell'Opera di Roma celebra il grande maestro con uno dei suoi spettacoli più amati: Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. L'allestimento, in scena dal 12 al 19 marzo, è affidato alla lettura di Daniel Oren, che ritorna a dirigere l'Orchestra del lirico capitolino dopo tredici anni di assenza. La regia di Franco Zeffirelli, che firmò anche le scene, è ripresa da Stefano Trespidi. I costumi sono di Raimonda Gaetani, mentre le luci sono disegnate da Vinicio Cheli. Sul palco: Nino Machaidze, Valeria Sepe, Brian Jagde, Luciano Ganci, Amartuvshin Enkhbat, Roman Burdenko, Matteo Falcier e Vittorio Prato. Passando al'offerta culturale in periferia al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, appuntamento dal 10 al 12 marzo con Orestea. Agamennone+Coefore. (segue) (Rer)