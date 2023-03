Cultura: mostre e libri, fine settimana ricco di eventi a Roma (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinzia Maccagnano riscrive e dirige la tragedia di Eschilo portando sulla scena un disegno drammaturgico in grado di raccontare la fine dell'ineluttabile. Su Oreste pesa un passato che non c'è più, arcaico ma sicuro, dentro cui scalpita una realtà incerta alla quale è impreparato, la cui rappresentazione è migliore dell'originale e dove la ragione ha perso il controllo. I giovani detronizzano, sovvertono, uccidono. Orfani di un senso della storia, mossi da una "irragionevole rabbia", si ritrovano smarriti in un mondo del quale non riconoscono più il senso del passato. Sul palco: Marta Cirello, Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu e Cristina Putignano; musiche di Marco Schiavoni; maschere di Luna Marongiu. Il Teatro Biblioteca Quarticciolo l'11 e 12 marzo ospita Pietre nere, spettacolo sull'abitare, sul concetto di casa come luogo intimo, pubblico, come affetto e memoria, risultato dell'indagine condotta sul territorio di Asti all'interno di Casa Mondo, progetto vincitore del Bando Art Waves di Compagnia San Paolo. Babilonia Teatri ha invitato, dunque, cinque artisti alla creazione di un'opera. Anche per questo fine settimana la danza sarà protagonista. (segue) (Rer)