Egitto: ministro Esteri Shoukry su Gerd, prenderemo le misure necessarie

- I negoziati sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), in cui l'Egitto è stato coinvolto sotto gli auspici africani, "non hanno dato risultati", e "lo Stato egiziano difenderà gli interessi del suo popolo, prendendo le misure necessarie". Lo ha affermato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante una conferenza stampa l'omologo del Kenya, Alfred Nganga Mutua, al Cairo. "L'Egitto ha sempre cercato un accordo legale vincolante che regoli il processo di riempimento e funzionamento della diga, in modo da garantire lo sviluppo dell'Etiopia e scongiurare gravi danni ai due Paesi a valle", ha affermato Shoukry, aggiungendo di aver concordato con l'omologo keniota di convocare un comitato congiunto per consolidare la cooperazione tra Egitto e Kenya. Le due parti hanno si sono poi dette concordi a intensificare le esportazioni egiziane, anche di prodotti quali fertilizzanti ed elettrodomestici, in Kenya, oltre alla cooperazione nel campo della sicurezza e quello militare, e di continuare a lavorare sullo sviluppo degli investimenti nei due Paesi, secondo quanto riferito da Shoukry. (Cae)