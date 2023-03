Municipio Roma X: ordinanza sindacale per allerta vento arancione per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà efficace nella giornata di domani, venerdì 10 marzo 2023, e fino a cessate esigenze, l'ordinanza firmata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri che dispone la chiusura di giardini, parchi e cimiteri del Municipio X a causa dell'allerta arancione per vento diramata dalla Protezione Civile regionale. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. L'atto prevede, oltre al divieto di accesso per attività ludico ricreative alle aree indicate, anche quello di svolgimento all'aperto delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi, presenti nel territorio municipale. (segue) (Com)