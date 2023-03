Roma: Pd Campidoglio, solidarietà a Boccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il Partito democratico del Campidoglio, in una nota, esprime "piena solidarietà a Francesco Boccia. Un altro gesto vile - spiegano i consiglieri del Pd - che prende di mira il Partito democratico. Non ci faremo intimidire". (Com)