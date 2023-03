Fvg: assessore Attività produttive, 297 domande per 26 milioni di euro su bando rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già 297 le domande inviate dalle imprese alla regione Friuli Venezia Giulia per godere dei finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili, per un valore di oltre 26 milioni di euro, pari al 47,5 per cento delle risorse stanziate. Lo ha reso noto oggi l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo all'incontro organizzato da Confcommercio Friuli Venezia Giulia per fare il punto sul bando da 55 milioni di euro a favore delle pmi. Secondo quanto comunicato dalla Regione, l'80% per cento delle domande finora arrivate proviene dal manifatturiero, il 7 per cento dal commercio, il 5 per cento dai settori alloggio e ristorazione, il 3 per cento dal comparto trasporto e magazzinaggio e il restante 5 per cento da altri settori. Il bando resterà aperto fino al 15 giugno. (Frt)