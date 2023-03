Migranti: Minniti (Med-Or), servono piano Ue su Nord Africa, cambiare Bossi-Fini e corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiedere un piano all’Europa di interventi e di investimenti economici per l’Africa settentrionale; cambiare la legge Bossi-Fini perché c’è bisogno di dare ai Paesi del Nord Africa ingressi legali significativi; e rafforzare i corridoi umanitari. Sono le tre proposte del presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti, alla domanda su cosa avrebbe fatto se fosse stato al posto dell’attuale ministro Matteo Piantedosi, in un’intervista esclusiva a" Stasera Italia". "Lo dice una persona che nel momento in cui è stato Ministro ha aperto il primo corridoio umanitario della storia dalla Libia verso l’Italia. Fare così significa togliere le chiavi delle democrazie europee ai trafficanti di esseri umani",(Rin)