Imprese: Leonardo, ordini in crescita del 20 per cento, pari a oltre 17 miliardi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Ordini di Leonardo nel 2022 evidenziano una crescita attestandosi ad oltre 17 miliardi di euro, in aumento di oltre il 20 per cento rispetto al 2021 e consolidando il portafoglio ad oltre 37 miliardi di euro. Gli Ordini pari a 17.266 milioni di euro, in crescita del 20,7 per cento (21 per cento isoperimetro) rispetto al 2021, anche grazie al contratto siglato con il Ministero della Difesa della Polonia relativamente agli elicotteri Aw149 per 1,4 miliardi di euro e al contributo dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza nella sua componente statunitense. Diversificazione dell’offerta, distribuzione geografica, qualità di prodotti e soluzioni integrate per rispondere ai complessi requisiti operativi dei clienti, sono i solidi elementi distintivi del Gruppo che hanno permesso, in questo quinquennio contraddistinto da “shock” globali di grande rilevanza e impatto quali la pandemia, il mutato contesto geopolitico internazionale, i riflessi inflattivi sull’energia e sui prezzi delle materie, di consolidare e accrescere la presenza del Gruppo nel mercato.(Com)