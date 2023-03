© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Funerali del senatore e segretario Pd Lazio, Bruno Astorre. Colonna, provincia di Roma, campo sportivo in via Colle Sant'Andrea (ore 15:00)- Evento “Aiutiamoci contro il bullismo e la violenza”. Municipio Roma III, Fantasy Garden in Via Corrado Alvaro (ore 16:30) (Rer)