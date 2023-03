Migranti: Cdm a Cutro, Meloni annuncia pene più severe "contro trafficanti di morte”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sui flussi di ingresso legale e sul contrasto all’immigrazione irregolare. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa ha ribadito la volontà di combattere “i trafficanti di morte” e la necessità di “dare il messaggio che in Italia non conviene entrare illegalmente”. Con il decreto legge di oggi – ha spiegato Meloni – viene stabilito “un aumento delle pene per il traffico di migranti e l’introduzione di una nuova fattispecie in relazione alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza al traffico di clandestini che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione”. E questo nuovo reato “verrà perseguito dall’Italia anche se commesso fuori dai confini nazionali: per noi chi si rende responsabile di questo reato è perseguibile con un reato che consideriamo universale”. Meloni ha poi assicurato: “Siamo determinati a sconfiggere la tratta di essere umani responsabile di queste tragedia. La nostra è una politica di maggiore fermezza sul tema”. Il presidente del Consiglio ha annunciato poi il ripristino dei decreti flussi. “Immaginiamo quote riservate per lavoratori che arrivano da Paesi che ci aiutano nel contrasto ai trafficanti”. Meloni ha aggiunto che “il governo vuole abolire la protezione speciale e sostituirla con una norma di buonsenso che corrisponda alla relativa normativa europea di riferimento”. Sul tema della sorveglianza in mare da parte della Marina militare, il presidente del Consiglio ha spiegato che “è stata una proposta della Difesa che poi è stata ritirata dal ministro Crosetto perché il nostro sistema funziona e perché c’è un precedente non fortunato che è quello di Mare Nostrum”. “Chi se la prende con il governo non spende una parola sui trafficanti che si sono fatti pagare novemila euro per mettere i migranti su questa barca e che alla prima difficoltà è andata in pezzi”, ha concluso Meloni, ribadendo che l’Italia ha fatto “tutto ciò che poteva fare”. (segue) (Rin)