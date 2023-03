Veneto: Presidenza Consiglio regionale approva proposta Ciambetti per censura e sospensione cinque giorni del consigliere Joe Formaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto ha dato notizia di aver approvato la deliberazione proposta del presidente Ciambetti sul caso di presunte molestie denunciate dalla consigliera della Lega, Milena Cecchetto, lo scorso 7 marzo nel corso della seduta dell'assemblea legislativa. Nella delibera è scritto che i fatti "appaiono in quanto tali di eccezionale gravità, sia per il loro contenuto attinente alla dignità personale ed alla libera capacità di autodeterminarsi, sia per il contesto istituzionale nel quale si sono verificati". Visto l'accaduto, è data notizia che Ciambetti proporrà "al Consiglio regionale di censurare il comportamento, che si ritiene configurato quale gravemente irriguardoso, tenuto dal consigliere regionale Joe Formaggio, in occasione della seduta del 7 marzo 2023 applicando la sanzione dell'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni per un termine di cinque giorni". Questa è la più pesante sanzione prevista mai applicata fino ad ora. (Rev)