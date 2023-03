Migranti: Zangrillo, lotta sempre più determinata ai trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la squadra del governo a Cutro per restituire rispetto e dignità a donne, uomini e bambini, le cui speranze sono state distrutte. Un segnale di vicinanza, una scelta simbolica piena di valore". Lo scrive sui social il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. "Con l'impegno - aggiunge - a combattere in maniera sempre più determinata i trafficanti di esseri umani e contribuire a fronteggiare insieme all'Europa l'emergenza migratoria".(Rin)