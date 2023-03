Israele: attentato “terroristico” a Tel Aviv, neutralizzato l’assalitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attentato, definito “terroristico” dai media israeliani, ha colpito questa sera il centro di Tel Aviv, in Israele, provocando almeno tre feriti civili, di cui uno versa in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dal quotidiano “The Jerusalem Post”, un attentatore è stato “neutralizzato” dalle forze di polizia intervenute sul posto, mentre un secondo “terrorista armato”, presumibilmente anch’egli coinvolto, è ancora in fuga. L’episodio ha avuto luogo nei pressi di un bar in via Dizengoff, all’angolo di Ben Gurion. Il servizio di ambulanza Magen David Adom, ha fatto sapere che le vittime sono state trasferite all'ospedale Ichilov della città. Uno dei feriti, sparato al collo, è in condizioni critiche, mentre le altre sono in condizioni da “gravi a moderate”, riferiscono i media israeliani. "Voglio augurare ai feriti una pronta guarigione, a nome mio e di mia moglie Sara", ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu, aggiungendo: "Stiamo potenziando il lavoro delle forze di sicurezza contro i terroristi. "Una serata difficile a Tel Aviv", ha scritto su Twitter il leader dell'opposizione Yair Lapid. "Un attentato terroristico nel bel mezzo di un'area commerciale. Contro il terrorismo occorre operare con mano forte senza esitazioni", ha continuato. (Res)