Usa: Biden attacca i repubblicani, aiutano grandi aziende a spese dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani vogliono aiutare le grandi compagnie farmaceutiche a registrare profitti miliardari, a spese dei cittadini. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presentando la manovra di bilancio per l’anno fiscale 2024 a Philadelphia, in Pennsylvania. “Grazie alla mia amministrazione, Medicare potrà negoziare il prezzo dei medicinali e contribuirà a salvare non solo la vita di molte persone, ma anche il governo federale: perché consentirà di ridurre il deficit fino a 160 miliardi di dollari”, ha detto. (Was)