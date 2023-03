Brasile: tassa su export greggio, compagnie petrolifere depositano ricorso contro il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie si sono dette preoccupate per le perdite al settore che la misura causerà e hanno criticato il fatto che la decisione sia stata annunciata senza un dialogo significativo con l'industria. La tassazione aggiuntiva sulle esportazioni di greggio, in vigore per quattro mesi, è stata giustificata come 'compensazione' per la riduzione dei prezzi dei carburanti da parte della compagnia energetica statale Petrobras. Nello stesso pacchetto di riforme il governo ha anche stabilito il ritorno parziale del pagamento delle accise federali sui carburanti, azzerate lo scorso anno per cercare di abbassare i prezzi dei carburanti e, di riflesso, l'inflazione. (Brb)