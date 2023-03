Usa: Biden, non sono contro combustibili fossili a prescindere ma transizione è necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- I problemi derivanti dal cambiamento climatico, come la siccità o gli incendi boschivi, sono ormai innegabili. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presentando la manovra di bilancio per l’anno fiscale 2024 a Philadelphia, in Pennsylvania. “La mia amministrazione ha preso i provvedimenti più incisivi della storia per il contrasto alla crisi ambientale”, ha detto, aggiungendo che allo stato attuale la produzione di elettricità da energia eolica o solare è più economica rispetto a carbone o gas naturale. “Non sono contro i combustibili fossili a prescindere, ma stiamo portando avanti una transizione necessaria: gli Stati Uniti arriveranno ad un grado di elettrificazione al 100 per cento, e questo contribuirà non solo ad aiutare l’ambiente, ma anche a creare nuovi posti di lavoro e abbattere i costi in capo alle famiglie”, ha concluso. (Was)