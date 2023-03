Usa: Biden, torneremo in cima alle catene globali di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti torneranno in cima alle catene globali di approvvigionamento, e il budget annunciato dalla mia amministrazione è stato pensato anche per raggiungere questo obiettivo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presentando la manovra di bilancio per l’anno fiscale 2024 a Philadelphia, in Pennsylvania. “La realizzazione dei progetti infrastrutturali deve avvenire con materiali prodotti nel nostro Paese”, ha aggiunto. (Was)