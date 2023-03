Migranti: Passi avanti su Patto migrazione e asilo, gli Stati chiedono il rispetto del regolamento di Dublino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi il Consiglio affari interni di Bruxelles. A tenere banco, fra i ministri dell'Interno Ue, il tema migrazione, che è sempre più al centro delle discussioni europee. La Commissione europea, appoggiata dalla presidenza svedese, cerca di procedere verso l'accordo sul Patto migrazioni e asilo. "I progressi sull'accordo per il Patto Ue migrazione e asilo stanno seguendo una traccia e i negoziati sono in corso. Naturalmente, il tempo è fondamentale. Dobbiamo concludere tutto all'inizio della Presidenza belga", cioè entro il primo semestre del 2024, ha dichiarato fin dalla mattina la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, parlando alla stampa. Un impegno, quello richiesto dalla commissarie Ue, che sembra essere stato confermato dai ministri degli Stati membri, come lei stessa ha dichiarato nella conferenza stampa finale. "Abbiamo visto un impegno molto forte ,da parte di quasi tutti i ministri, verso i progressi necessari per adottare l'intero patto prima della fine di questa legislatura", ha detto. Discussione che però non sembra essere altrettanto costruttiva, fra gli Stati membri, per quanto riguarda il rispetto del regolamento di Dublino. Al suo arrivo a Bruxelles, è stato il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, a ribadire la necessità di rispettare quanto previsto dal regolamento, assieme a quella di cambiarlo il prima possibile. "Il regolamento di Dublino, il modo in cui Dublino ha funzionato finora, si è notevolmente deteriorato. Alcuni Paesi dicono che Dublino è morto, la Francia non lo dice, ma crediamo che sia assolutamente necessario rivedere il sistema di Dublino", ha dichiarato. (segue) (Beb)