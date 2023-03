Migranti: Passi avanti su Patto migrazione e asilo, gli Stati chiedono il rispetto del regolamento di Dublino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Darmanin sono arrivate a seguito di una lettera, firmata da sette Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera), in cui veniva chiesta l'applicazione "in buona fede", delle regole di Dublino. Lettera che chiamava in causa, anche se non direttamente, proprio l'Italia, responsabile, secondo alcuni Stati, di incoraggiare e non controllare i "movimenti secondari" di migranti che arrivano nel nostro Paese come destinazione di primo approdo. "Ho avuto modo di dirlo al ministro italiano che ho ricevuto la settimana scorsa, perché anche prima della crisi dell'Ocean Viking che abbiamo avuto con l'Italia, Roma prendeva una persona su dieci, e su questo punto dobbiamo migliorare. Nelle prossime settimane mi recherò al confine franco-italiano con il mio omologo, per continuare questa discussione", ha dichiarato sempre in mattinata Darmanin, chiamando in causa Roma in maniera diretta. Discussione sul regolamento che sembra però in stallo, fra chi richiama al rispetto delle regole e chi chiede il suo superamento in tempi che, allo stato attuale, non sembrano poter essere brevi. A confermarlo, le parole della ministra per le Migrazioni svedese. "Abbiamo discusso del rispetto delle regole di Dublino e siamo giunti alla conclusione che, per creare fiducia quando si procede con il lavoro sul Patto migrazione e asilo, è importante rispettare anche l'attuale sistema già in vigore", ha detto. "Penso che, anche se abbiamo ambizioni molto elevate e siamo pienamente impegnati a seguire la tabella di marcia, ci vorranno ancora alcuni anni prima che il nuovo sistema sia operativo. Durante questo periodo è fondamentale che l'attuale sistema funzioni in modo adeguato", ha poi specificato. Nel frattempo, l'Ue cerca di affrontare il problema, in un clima di attesa che ancora non lascia presagire una chiara via da seguire. (segue) (Beb)