Migranti: Passi avanti su Patto migrazione e asilo, gli Stati chiedono il rispetto del regolamento di Dublino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prossima settimana presenteremo una strategia per la gestione europea integrata delle frontiere e la raccomandazione per rendere i rimpatri migliori, attraverso il riconoscimento reciproco sulle decisioni di rimpatrio", ha dichiarato in serata la commissaria Johansson, chiedendo anche un maggior utilizzo di Frontex sul tema rimpatri. "Abbiamo anche discusso del rimpatrio insieme a Frontex. Stanno facendo molto, ma possono fare molto di più. Sono pochi gli Stati membri che utilizzano davvero tutti i servizi per il rimpatrio che Frontex ha in questo momento e dovrebbero intensificarli", ha detto. Un tema, quello dei migranti, che ciclicamente anima le discussioni di Bruxelles, anche per via dei numeri in aumento registrati lo scorso anno. È stata la stessa Johansson a ricordarli. "Il 90 per cento dei migranti che arrivano nell'Unione europea sono regolari. Abbiamo rilasciato 3 milioni di permessi di soggiorno all'anno e 700 mila migranti ricevono la cittadinanza in uno Stato membro dell'Ue. Ma l'anno scorso abbiamo anche registrato 330 mila arrivi irregolari, un aumento significativo", ha detto. Inoltre, ha proseguito, "abbiamo anche avuto quasi 1 milione di richieste di asilo, il che ovviamente indica che abbiamo un livello molto alto di movimenti secondari tra gli Stati membri". Movimenti secondari che richiamano proprio al rispetto del regolamento di Dublino, quindi. (segue) (Beb)