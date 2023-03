Migranti: Passi avanti su Patto migrazione e asilo, gli Stati chiedono il rispetto del regolamento di Dublino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parere diverso, invece, quello esposto dal sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, che ha partecipato al Consiglio di oggi al posto del ministro Matteo Piantedosi, impegnato al Consiglio dei ministri che si è svolto a Cutro. "L'agenda europea sull'immigrazione diventa sempre più l'agenda italiana e le soluzioni europee hanno sempre più un abito italiano", ha dichiarato il sottosegretario in una nota. "C'è soddisfazione per quanto dichiarato dai rappresentanti dei diversi Paesi, ora però bisogna fare sintesi e passare rapidamente dalle parole ai fatti", ha detto. "La linea contenuta nel piano presentato durante il Consiglio Affari interni straordinario del 25 novembre, che prevede tra le priorità interventi sulla rotta del Mediterraneo centrale, questione fondamentale che tocca maggiormente il nostro Paese, avanza in modo importante tra i partner europei", ha aggiunto. Tramite la nota, il sottosegretario ha poi spiegato che l'Italia ha presentato, fra gli altri, il tema della necessità del rafforzamento dei rimpatri e di un maggior coordinamento nei soccorsi nelle aree Sar rispetto al ruolo delle Ong. Perché "non possono essere le organizzazioni private a decidere chi entra in Europa". Inoltre, Molteni ha chiesto anche un impegno finanziario adeguato alle attuali sfide, per favorire corridoi umanitari e accordi con i Paesi di partenza", si legge nella nota. (Beb) (Beb)