Ucraina: Schlein, giusto aiutare Kiev a difendersi ma serve sforzo diplomatico europeo

- Dall’avvio dell’invasione russa dell’Ucraina ho sempre detto di ritenere “giusto aiutare il popolo ucraino a difendersi”: lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a “Otto e mezzo” su La7. “Accanto a questo credo che serva un protagonismo più forte dell’Ue, soprattutto in termini di sforzo diplomatico”, ha detto. “Lo dico anche da pacifista: si può essere pacifisti nella misura in cui io credo che questa guerra non si risolverà con l’invio delle armi”, ha aggiunto. “Non si può considerare criminale chi chiede sforzo maggiore per la pace”, ha detto Schlein. (Res)