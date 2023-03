© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale non permetterà ai repubblicani di approvare tagli ai programmi federali Medicare e Social Security. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presentando la manovra di bilancio per l’anno fiscale 2024 a Philadelphia, in Pennsylvania. “Proteggerò questi programmi ad ogni costo”, ha detto. (Was)