Vaticano: il comandante della gendarmeria, Becciu era preoccupato per la questione Marogna

- La 50ma udienza del processo che si celebra in Vaticano per far luce sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato, ha visto sfilare come testimone anche il Capo della Gendarmeria vaticana Gianluca Gauzzi Broccoletti. L'ufficiale è stato ascoltato in merito all'incontro avvenuto a casa del cardinale Becciu insieme al Commissario de Santis. Gauzzi ha spiegato che l'incotro fu chiesto dallo stesso porporato, preoccupate per le notizie che stavano uscendo sulla stampa in merito al palazzo londinese di Sloave Avenue, ma anche sulla questione dei presunti pagamenti dei testimoni del processo che vedeva alla sbarra il cardinale Pell. Il comandate ha spiegato in aula che sui due argomenti, il cardinale Becciu non parve molto preoccupato mentre cambiò espressione quando "toccai l'argomento Marogna", la ricostruzione di Gauzzi. "Si piegò, si mese quasi in ginocchio, con le mani sul viso" ha spiegato il capo dei gendarmi che ha riferito la preoccupazione di Becciu il quale temeva danni per lui e la sua famiglia. Nella sua dichiarazione spontanea il cardinale Becciu ha dato la sua versione dei fatti, parlando un incontro che doveva rimanere riservato, della sua volontà di rifondere quanto sottratto alla Segreteria di Stato. "Devo ammettere con grande rammarico che si è incrinata la mia fiducia nel comandante Gauzzi. Ma, pur nella sofferenza, non gli porterò rancore. Sono sacerdote, e portato a comprendere le debolezze altrui. E sempre a perdonare".(Civ)