Vaticano: il Promotore di Giustizia deposita carteggio ricevuto dal Papa

- La 50ma udienza del processo che si celebra in Vaticano sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato, ha fatto registrare un clamoroso colpo di scena: il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, ha fatto acquisire agli atti le lettere scambiate dal cardinale Angelo Becciu con Papa Francesco. Documenti che il Promotore ha dichiarato di aver ricevuto dalla "suprema autorità", vale a dire il Sommo Pontefice. Nelle missive il cardinale Becciu provò a fargli firmare delle dichiarazioni scritte che l'avrebbero scagionato. Ma le cose non andarono propriamente così. Bergoglio per tutta risposta, in una lettera del 26 luglio 2021 ribadì al cardinale che già in una precedente comunicazione aveva sottolineato "la mia posizione negativa sulle dichiarazioni che intende farmi sottoscrivere", nella stessa missiva il Papa chiarì la sua posizione sul vincolo di segretezza avanzato da Becciu: "in particolare – si legge nella lettera - circa l'opposizione del vincolo di segretezza, ribadisco che l'affidamento di denaro ad un intermediatore, per gli aspetti opachi emersi secondo la tesi accusatoria, non può essere coperto da Segreto di Stato per ragioni di sicurezza, né suscettibile di apposizione del segreto pontificio". (Civ)