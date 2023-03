Israele-Usa: aeronautiche conducono esercitazione simulando tragitto Tel Aviv-Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manovre sono giunte inoltre a un giorno dalla visita del segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, che si è tenuta oggi a Tel Aviv, dove il capo del Pentagono ha incontrato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Yoav Gallant. "Gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di acquisire un'arma nucleare", ha dichiarato Austin nella conferenza stampa con l’omologo israeliano Gallant. Nella conferenza stampa congiunta con il capo del Pentagono, il responsabile della Difesa israeliano ha dichiarato da parte sua: "Stiamo affrontando un periodo critico, in cui saremo chiamati a prendere decisioni importanti, significative, fatali per lo Stato di Israele. L'Iran si sforza di ottenere armi nucleari e minaccia Israele e il mondo intero. Dobbiamo fare tutto il necessario per impedire all'Iran di ottenere un'arma nucleare, e le nostre capacità congiunte in questo senso sono di particolare importanza e di grande potere. La minaccia nucleare iraniana ci obbliga a valutare ed essere pronti a qualsiasi azione, ripeto e sottolineo, a qualsiasi azione". (Res)