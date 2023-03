Lombardia: Peluffo (Pd), Fontana umiliato da Fdl, mai successo che Giunta lombarda venisse fatta a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ampiamente previsto, Fontana da fantomatico autonomista è diventato un grigio esecutore del potere romano. E’ stato delegittimato a tal punto da non potersi permettere nemmeno di esprimere in maniera autonoma una sua squadra di governo. Sapevamo che sarebbe stato commissariato, ma mai avremmo immaginato che accettasse di essere umiliato e calpestato in quel modo dai suoi stessi alleati, in primis Fdl: non era mai successo che una Giunta lombarda venisse fatta a Roma, seguendo la peggiore edizione del manuale Cencelli. A questo punto, per coerenza, Fontana potrebbe presentare direttamente la Giunta a Roma, ci sono molte belle sale stampa". Lo afferma Vinicio Peluffo, Segretario Pd Lombardo. (Com)