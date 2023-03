© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso un piccolo incendio in via di Porta San Lorenzo a Roma: a fuoco un mucchietto di rifiuti di varia natura, cartacce e contenitori alimentari. Il rogo è ai piedi di un albero nelle vicinanze di un accampamento di persone senza fissa dimora. Al momento le fiamme sono sotto controllo ma si attende l'intervento dei vigili del fuoco. (Rer)