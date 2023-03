Migranti: i corpi di otto vittime del naufragio di Cutro saranno trasferiti in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corpi di otto dei 72 migranti deceduti nel naufragio di Cutro saranno trasferiti in Germania nella giornata di domani 10 marzo. È quanto reso noto dal Comune di Crotone, aggiungendo che un'impresa di pompe funebri tedesca organizzerà il trasporto di 16 salme in Afghanistan attraverso la Turchia. Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, il feretro di uno dei profughi morti al largo delle coste calabresi, di nazionalità afgana, è già giunto in territorio tedesco. Nei giorni scorsi, alcune vittime sono già state identificate dai parenti, che provenivano anche dalla Germania. Il ministero dell'Interno aveva deciso di trasferire le bare dei migranti deceduti al largo di Cutro dal palazzetto dello sport di Crotone al cimitero musulmano di Bologna. I parenti dei defunti hanno protestato, bloccando la strada antistante la struttura. È stato quindi concordato che saranno i congiunti a decidere dove portare i feretri. (Geb)