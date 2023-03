Migranti: Salvini, chi dice Italia razzista o ignorante o in malafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Chi parla di Italia come di un Paese razzista o è ignorante o in malafede”. A dirlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, in Calabria. (Rin)