Migranti: Meloni, Italia ha fatto ciò che poteva, strumentale dire il contrario

- “Credo ci sia una strumentalità nel tentativo di dimostrare che l’Italia non ha fatto qualcosa che poteva fare” per salvare i migranti e questo “non è un bel messaggio che mandiamo fuori dall’Italia”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, in Calabria. “Non abbiamo potuto fare di più di quanto fatto e abbiamo visto una tragedia: abbiamo sempre fatto tutto ciò che potevamo fare”, ha aggiunto. (Rin)