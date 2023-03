Migranti: Meloni, quella di Frontex è segnalazione di polizia, non di salvataggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La segnalazione di Frotex è di polizia, non di salvataggio. Segnala che c’è una barca che sta arrivando in Italia ma non ti avverte che c’è un problema legato alla navigazione, tanto è vero che l’aero di Frontex si allontana” dopo l’avvistamento della barca naufragata a Cutro. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, in Calabria. (Rin)