Migranti: Meloni, perché segnalazione Frontex solo in prossimità acque italiane?

- “Ci si dovrebbe interrogare sul perché Frontex aspetta e segnala la presenza dell’imbarcazione solo dopo tre giorni, quando arriva in prossimità delle acque italiane e dopo aver attraversato acque di altre nazioni. Non lo so ed è una domanda che mi sono fatta”. Lo ha rimarcato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, in Calabria. (Rin)