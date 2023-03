Migranti: Meloni, non accetto si dica che istituzioni si voltano dall’altra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, in Calabria, ha chiarito che “ogni giorno ci sono diverse segnalazioni e operazioni di salvataggio e in questo momento ce ne sono 20 in corso. Se qualcuno lascia intendere che ci siano istituzioni che si girano dall’altra parte, questo per me è molto grave per la credibilità del Paese: non accetto queste ricostruzioni”. (Rin)